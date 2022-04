Zdolni uczniowie ze szkół w gminie Mieścisko pojechali do Rzymu. Jak wspominają wycieczkę?

Młodzież z Mieściska w nagrodę poleciała do Rzymu

Od 5 do 9 kwietnia grupa uczniów z gminy Mieścisko przebywała na wycieczce w Rzymie. Do Włoch młodzież zabrało Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku. Wyjazd organizowany był dla laureatów konkursu wiedzy o Św. Janie Pawle II oraz dla prymusów szkolnych ze szkół w Mieścisku i Popowie Kościelnym.

Do Włoch polecieli: laureaci: Martyna Sucha i Mateusz Wojewoda oraz prymusi szkolni:

Maja Przybysz-Bodus,

Anna Wojewoda,

Laura Radwańska,

Marceli Małkowski.

Przewodnikiem dla grupy był prezes stowarzyszenia Leszek Bodus.

Oto jak wyjazd wspominają jego uczestniczki Laura Radwańska i Anna Wojewoda:

Pierwszego dnia, po przylocie do Rzymu, zwiedziliśmy Plac i Bazylikę Św. Piotra, gdzie modliliśmy się przy grobie naszego Patrona Św. Jana Pawła II.

Najważniejszym punktem drugiego dnia było spotkanie w Auli Pawła VI z papieżem Franciszkiem, który witając zebranych wymienił nasze Stowarzyszenie. Mogliśmy wysłuchać i zobaczyć Ojca Świętego z bliska. Tego dnia zwiedziliśmy m. in. Zamek Anioła, Schody Hiszpańskie, Fontannę di Trevi.

Trzeciego dnia naszej podróży udaliśmy się na szczyt Monte Cassino. Tam zwiedzaliśmy Klasztor Zakonu Benedyktynów oraz Polski Cmentarz Wojskowy, gdzie pochowani są żołnierze Armii Władysława Andersa, wśród których spoczywa nasz krajan p. Roman Zalewski z Mieściska. Pobyt tam to piękna lekcja historii.

Ostatniego dnia odbyliśmy spacer podziwiając ulice i zabytki starożytnego Rzymu: Bazylikę Św. Jana na Lateranie, Bazylikę Santa Maria Maggiore, widzieliśmy Colloseum, gdzie w dawnych czasach odbywały się walki gladiatorów i Forum Romanum, zobaczyliśmy Plac Wenecki i Pomnik Ojczyzny. Dzień ten zakończył się przejazdem do Kościoła Domine Quo Vadis.

Mieszkaliśmy w Domu Polskim Jana Pawła II na Via Cassia, w którym zwiedziliśmy się muzeum i obejrzeliśmy pamiątki po Św. Janie Pawle II.

Wyjazd ten wszyscy uczestnicy wspominają bardzo miło. Dopisała wspaniała pogoda, byliśmy na włoskich lodach i smakowaliśmy włoską pizzę. Mamy mnóstwo pamiątek oraz zdjęć, a przede wszystkim – niezapomniane wspomnienia.