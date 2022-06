Znana TikTokerka na Dniu Dziecka w Wągrowcu. Jakie jeszcze atrakcje zaplanowano?

Impreza z okazji Dnia Dziecka odbędzie się w niedzielę 5 czerwca w amfiteatrze miejskim w Wągrowcu. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 14.

Tego dnia dla najmłodszych mieszkańców miasta zaplanowano mnóstwo atrakcji. Wystąpią liczne zespoły oraz grupy takie jak: Nani Ke Ola, ARTClassica, Midi Song oraz grupa animacyjna BIT.

Nie zabraknie także spotkania z wągrowiecką TikTok'erką Joanną Zwierzykowską, dzięki której poznamy tajniki najpopularniejszej aplikacji ostatnich lat!

- Warkocze, tatuaże, lody tradycyjne, jak i tajskie - to tylko niektóre ze stoisk, jakie czekają na Was 5 czerwca!

Nie mogło zabraknąć również wszelkich atrakcji, na które czekają nie tylko najmłodsi uczestnicy. Dostępne dla Was będą gogle VR, fotobudka oraz dmuchany tor przeszkód! Nie możemy się doczekać, aż spędzimy z Wami ten dzień - w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi - zachęcają do udziału przedstawiciele MDK w Wągrowcu.