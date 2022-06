Znani absolwenci I LO w Wągrowcu. Wśród nich są aktorzy, naukowcy, sportowcy, a nawet błogosławiony. Wiedziałeś, że kończyli tę szkołę?

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych szkół w powiecie wągrowieckim. W corocznych rankingach Perspektyw to właśnie ta szkoła wypada najlepiej. Także największy odsetek najlepszych maturzystów w powiecie to właśnie absolwenci "Klasztornej".