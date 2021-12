Żółte i czerwone strefy covidowe! W jakiej znalazłby się powiat wągrowiecki i ościenne? Sytuacja nie wygląda dobrze

Swego czasu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło podział na powiaty zielone, żółte i czerwone. Obrazował on tam, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest najbardziej poważna. Gdzie wprowadzane będą najbardziej restrykcyjne obostrzenia? Specjalną mapę, opierając się na danych z Ministerstwa Zdrowia prowadzi aktualnie analityk Piotr Tarnowski. Obrazuje on aktualną sytuacją epidemiologiczną. Wśród danych można znaleźć również podział na wspomniane już strefy. Niestety w naszej okolicy aktualnie nie ma powiatu, który kwalifikował by się do strefy zielonej.