27 grudnia przypada 105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jaki udział mieli mieszkańcy Wągrowca w tym zwycięskim zrywie? [video]

O, to jaki udział w tym patriotycznym zrywie mieli mieszkańcy Wągrowca i okolic, zapytaliśmy Marcina Moeglicha, historyka z Regionalnego Muzeum w Wągrowcu.

Powstanie rozpoczęło się 27 grudnia w Poznaniu, ale również w innych miejscowościach w tym dniu, wielkopolanie ruszyli do walki. Tak było między innymi w Wągrowcu, tu sytuacja była, o tyle trudna, że w tym czasie przybył do miasta garnizon wojska niemieckiego. Dzięki sprytnemu planowi, udało się, bez jednego wystrzału ten oddział rozbroić. Miało to kolosalne znaczenie, gdyż w ten sposób, zdobyto duże nakłady broni i pozwoliło, to ruszyć do walki i odbijać kolejne miejscowości. Tak, więc w tym rejonie, w powiecie wągrowieckim i dalej na północ, Kcynia czy Chodzież, wszędzie tam oddziały wągrowieckie działały.