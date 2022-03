Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej trwają zapisy. Po dwóch latach przerwy biegacze powracają do Gołańczy

Po dwóch latach przerwy, biegacze powrócą na ulice Gołańczy. Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej w tym roku odbędzie się.

Trwają już zapisy.

- W ciągu 24 godzin zapisało się łącznie 152 zawodników (127 dorosłych i 25 dzieci). Aktualnie do końca marca cena pakietu na dystanse 5 i 10km wynosi 35 zł - informują organizatorzy.

Zapisywać można się na stronie www.bieg-golancz.pl

Od 1 kwietnia wpisowe wzrośnie do 40 złotych. Kolejna zmiana jego wysokości nastąpi z początkiem maja. Od 1 maja do 19 czerwca wpisowe będzie wynosiło 45 złotych. Od 2 do 19 czerwca 20 złotych. W dniu zawodów, jeśli będą wolne miejsca będzie wynosiło 60 złotych.

Impreza odbędzie się 25 czerwca.

Zawodnicy będą rywalizować na dystansach 5 i 10 km. Odbędzie się także marsz z kijkami i biegi dla dzieci.