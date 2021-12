Calcio Wągrowiec znów sprawiło sensacje! Awans do 1/32 Pucharu Polski!

Calcio Wągrowiec to zespół, którego założycielem i trenerem jest Dawid Jasiński. Zespół składa się głównie z zawodników, na co dzień występujących na boiskach trawiastych w powiecie wągrowieckim. Znajdziemy tam gwiazdy Wełny Skoki (np. Jakub Ślósarczyk, Radosław Modlibowski) czy Nielby Wągrowiec (Rafał Leśniewski).

W drodze na szczebel centralny wągrowczanie bez porażki przeszli przez turniej eliminacyjny w Pile, po czym w półfinale w hali OSiR przy ulicy Kościuszki zdołali pokonać Drużynę Wiary Lecha Poznań 6:2. Ostatni mecz przyszło im rozegrać na wyjeździe, w Kościanie. Gospodarzem finału był bowiem drugi finalista - Lajszner Team Kościan. Po dramatycznym meczu i pięknym strzale przewrotką Radosława Modlibowskiego Calcio zwyciężyło 6:5, dając sobie przepustkę do gry z najlepszymi. Do tego miejsca dotarli jako pierwszy zespół z Wągrowca. Puchar za zwycięstwo w fazie wojewódzkiej trafił na licytację. Zwycięzca zapłacił za niego 1500 złotych, a całą kwota trafiła do Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.