Czy Smuszewo, gm. Damasławek, może stać się drugim Biskupinem? Czego dotyczy projekt TRIQUETRA?

Jak podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) celem programu TRIQUETRA jest wypracowanie narzędzi do oceny i minimalizowania skutków zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i innymi czynnikami naturalnymi mogącymi mieć negatywny wpływ na materialne dziedzictwo kulturowe. Co może stanowić szczególne zagrożenie? Są to, m.in. powodzie, ulewne deszcze, okresy suszy, zmiany chemiczne gleby i wody, zmiany poziomu wód gruntowych, erozja wybrzeży