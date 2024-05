W Wągrowcu, na ul. Średniej, pojawił się... kwiatomat! Czy pomysł przyjmie się w mieście?

To wygodny i, jak się okazuje, bardzo intuicyjny sposób na zakup bukietu kwiatów, który sprawdzi się w sytuacjach "awaryjnych".

- Do pomysłu zachęciła mnie jedna z klientek. My zajmujemy się ogólnie dostarczaniem torebek i kartek do naszych klientów i tak od słowa do słowa powstała myśl, by w Wągrowcu stanął kwiatomat. Dużo mi pomogła ciocia z kwiaciarni Amarylis. Wprowadziła mnie w ten temat, ponieważ dysponuje sporą wiedzą na temat kwiatów - z pasji i doświadczenia. Na razie musimy zobaczyć, czy pomysł się przyjmie, a plany na kolejne urządzenia przyjdą z czasem. Oczywiste jest, że chciałabym zabierać klientów innych kwiaciarni - to ma być kwiaciarnia "awaryjna", np. późnym wieczorem, czy nocą. Potrzebne kwiaty zawsze będą "pod ręką". Będę starała się robić bukiety na każdą kieszeń.