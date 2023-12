Drzewo na rondzie Kościuszki i Reja przegrało z wiatrem. Jest zabezpieczone. Czy czekają nas jeszcze wichury?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 28 stycznia 2024! Będzie to już 32 Finał - wolontariusze, jak co roku, nie zawiedli - mamy komplet - 175 osób! Dla kogo WOŚP zagra?

Drzewo prawdopodobnie przegrało walkę z silnym wiatrem

Od kilku dni w naszym rejonie, ale nie tylko, wieją silne wiatry. Prawdopodobnie to właśnie one spowodowały przewrócenie się wągrowieckiego drzewa. Na razie nie ma informacji, czy powodem był "czynnik ludzki". Drzewo cały czas leży na środku ronda, ale jest zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi - nie powinno się przemieścić, jednak prosimy kierowców o uważniejszą jazdę w tamtej okolicy. Czy drzewko zostanie postawione na powrót? Prawdopodobnie tak, niemniej pewnie dopiero po świętach. Próbowaliśmy skontaktować się z Wojewódzkim Zarządem Dróg, ale nikt nie odbierał telefonu.

Co dalej z pogodą? Czy będzie jeszcze silnie wiać?

Jak przewidują prognozy wiatr ma się nieco uspokoić. Będzie wiać, ale już nie tak silnie. We wtorek, 26 grudnia, temperatura maksymalna, to 10 - 11 stopni i może padać deszcz.

A jakie są prognozy na Sylwestra?

Zawsze pragniemy, by świąteczny czas obfitował w opady śniegu - niewątpliwie ma to swój klimat. Niestety długoterminowe prognozy przewidują, że jeszcze długo bałwana nie ulepimy. Grudzień to głównie mokry miesiąc. Sylwester i Nowy Rok, to temperatura na poziomie 4 stopni powyżej zera. Więcej słońca pojawi się już w styczniu. Według aktualnych badań nie będzie jednak cieplejszy, niż wskazuje norma wieloletnia.

Pocieszającym jest fakt, że, jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiosna przyjdzie dość szybko, marzec ma być w miarę ciepły, ale dość mokry. Pozostaje zatem rzucić w przestrzeń stare, polskie powiedzenie: byle do wiosny!