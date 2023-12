Za miesiąc i kilka dni ruszy 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Wolontariusze, na tę chwilę, wypełnili wszystkie miejsca!

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - to już 32 edycja wydarzenia! Jak zwykle WOŚP zagra w styczniu - będzie to dokładnie 28 stycznia 2024! Pieniądze z kolejnej Orkiestry będą przeznaczone dla "Płuc po pandemii" - dla dzieci i dorosłych! Zapisy wolontariuszy zakończyły się już 3 grudnia - na tę chwilę, to 175 osób!

Fundacja WOŚP przyznała nam w tym roku 175 miejsc dla wolontariuszy w Wągrowcu i... udało wam się wypełnić calutki limit już na początku grudnia! Dziękujemy, jesteście wspaniali! Teraz - jak co roku - wystąpiliśmy do Fundacji o przyznanie dodatkowych miejsc w wolontariacie. Czekamy na decyzję i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

- informują organizatorzy Finału w Wągrowcu

W tym roku, do wągrowieckiego 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyło także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Wągrowca!