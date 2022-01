Epidemia koronawirusa. Nowy punt wymazów w Wągrowcu. Gdzie można sprawdzić czy jesteśmy zakażeni?

Nowy punkt wymazów covidowych w Wągrowcu

Do działającego na terenie szpitala w Wągrowcu punktu wymazowego często ustawiały się długie kolejki. Aktualnie sytuację powinno zmienić uruchomienie na terenie stolicy powiatu wągrowieckiego drugiego punktu wymazów.

Testy covidowe od poniedziałki 31 stycznia przeprowadza także Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działające przy ulicy Kolejowej 2.

Wymaz można zrobić tu od poniedziałku do piątku od godziny 10.30 do 12.30. W soboty natomiast od godziny 7.30 do 9.30. Tel. 519 062 560.

Punkt wymazów na terenie szpitala w Wągrowcu działa natomiast od poniedziałku do czwartku od godziny 7.30 do 12.30, a w piątki i soboty od godziny 7.30 do 10.30. Tel. 693 008 893.