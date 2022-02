Epidemia koronawirusa w Wągrowcu i powiecie. Potężny wzrost liczby wykonywanych testów. Jak wygląda sytuacja na oddziale covidowym?

Kolejki do punktu wymazów w Wągrowcu

Pomimo apeli, znacząca większość osób nie rejestruje się także na wymaz na konkretną godzinę telefonicznie, lecz po otrzymaniu smsa przychodzi od razu do punktu. Jak przyznaje dyrektor, powoduje to tworzenie się kolejek przed punktem wymazowym.

Wydłużono czas pracy punktu wymazowego w Wągrowcu

W ostatnich dniach zwiększono także czas otwarcia punktu wymazowego. Jak poinformował nas dyrektor, od poniedziałku do soboty jest on czynny aktualnie od 7.30 przez pięć godzin. Dodatkowo działa on także w niedziele od godziny 9.30 do 11.30.