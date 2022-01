Ferie 2022. Wspólne kontrole na drogach zapowiada policja i inspekcja transportu drogowego. Na co funkcjonariusze będą zwracać baczną uwagę?

- Jak co roku część dzieci i młodzieży wyjedzie na zorganizowane zimowiska, część uda się z rodzinami w miejsca zimowego wypoczynku. Chociaż ferie rozpoczynają się w poniedziałek, to spodziewamy się, że już od piątku część uczniów wyjedzie w podróż do miejsc zimowego wypoczynku. Niesie to ze sobą wzmożony ruch na drogach, w szczególności autobusów. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci i inspektorzy transportu drogowego - zapowiadają przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.