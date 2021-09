Festyn rodzinny i pchli targ w Kobylcu! Zbierano pieniądze dla Laury

Laura urodziła 10.09.2019 r. jako zdrowa dziewczynka. Po niecałych trzech miesiącach okazało się na badaniach szczegółowych że jest chora.. Po wielu wizytach u lekarzy i pobytach w szpitalu postawiono diagnozę ATREZJA dróg żółciowych. Chcąc ratować jej życie konieczna była operacja metodą Kasai, którą przeszła 24.12.2019 r. Operacja wydłuża czas do momentu w którym zostanie poddana transplantacji wątroby. Obecnie Laura zażywa bardzo drogie i trudno dostępne leki do tego pojawiły się żylaki przełyku i żołądka oraz wodobrzusze. Stresujący jest każdy dzień. W jej przypadku konieczne jest stałe leczenie dużą ilością leków, specjalne żywienie oraz częste wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, to podstawa aby monitorować stan Laury. Prosimy o jakąkolwiek pomoc w tej trudnej walce z chorobą, która będzie trwała cale życie