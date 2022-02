Galeria handlowa w miejsce popularnego marketu w Wągrowcu? Znamy stanowisko przedstawiciela sieci Arkadiusz Dembiński

Czy w miejscu marketu sieci Twój Market w Wągrowcu powstanie galeria handlowa? To pytanie zadają sobie niektórzy wągrowczanie. Po sygnale od Państwa, sprawdzamy to. Co aktualnie tłumaczą przedstawiciele marketu? Czy planują taką inwestycję?