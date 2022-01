Gmina Skoki. Rusza rekrutacja do przedszkola. Kto może zapisać dziecko?

Aby zapisać dziecko do przedszkola rodzice lub opiekuni pobierają i składają osobiście wnioski zgłoszeniowe do w nieprzekraczalnym terminie od 31 stycznia 2022 do 18 lutego 2022r. (włącznie) w godzinach: od 7.00 do 15.00 (biuro nr 4 p. Emilia Kubicka, biuro nr 7 p. Małgorzata Futro).

Wnioski dotyczące rekrutacji wraz załącznikami można pobrać osobiście w przedszkolu.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które po zakończonej rekrutacji zostaną przyjęte do przedszkola, są zobowiązani do podpisania deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

Termin podpisywania w/w deklaracji zostanie podany w późniejszym terminie.