Kulturalne weekendy w Damasławku! Co będzie się działo?

Po mocnej koncertowej jesieni, podczas której w Damasławku zagrali m.in. Łydka Grubasa czy Peja, GOK przechodzi do wiosennej ofensywy.

Na początek muzyka

Pierwsza z zaplanowanych imprez odbędzie się już w najbliższą sobotę - 26 marca. Tego dnia zachwyceni będą fani cięższych brzmień, bowiem na scenie GOKu zaprezentuje się zespół Illusion. Gdańszczanie to prawdziwe legendy polskiej sceny muzycznej. Illusion został założony w 1992 r. w Gdańsku przez Tomasza „Lipę” Lipnickiego (wokal, gitara), Jurka „Jerrego” Rutkowskiego (gitara) i Pawła Herbascha (perkusja), do których wkrótce dołączył Jarek Śmigiel (bas). Już w 1993 r. zespół zwyciężył w konkursie Marlboro Rock-in, wystąpił na festiwalu w Jarocinie i Festiwalu Sztuki w Żarnowcu i pojawił się w Szwajcarii na festiwalu Gampel. W latach 90. Illusion wydał pięć albumów, a piosenkami „Nóż”, „Vendetta” czy „Cierń” szybko i na długo zyskał uznanie fanów ciężkiego brzmienia. Był nominowany do Fryderyków i zdobył trzy złote płyty w czasach, gdy przyznawano je za sprzedaż minimum 100 tysięcy egzemplarzy.