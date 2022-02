Magiczny wieczór muzyczny w Wągrowcu. Zagrał Piotr Bukartyk i zespół Ajagore!

Choć sytuacja w Ukrainie spędza wielu sen z powiek, w czwartkowy wieczór wągrowczanie choć na chwilę mogli odciągnąć swoje myśli zanurzając się w porcji dobrej muzyki. Tę zapewnił im Piotr Bukartyk, który wraz z zespołem Ajagore wystąpił podczas koncertu "Raport z przesłuchania".

Projekt Bukartyk/AJAGORE to efekt spotkania wyjątkowych osobowości na polskiej scenie muzycznej, Piotra Bukartyka -znakomitego tekściarza, charakterystycznego wokalisty, wnikliwego obserwatora rzeczywistości i muzyków grupy AJAGORE- instrumentalistów, nie dających się zamknąć w żadne stylistyczne ramy- od Jazzu, rhythm n blues przez amerykański folk, country i nasze tradycje ludowe. Warto nadmienić iż muzycy AJAGORE towarzyszą na co dzień w muzycznej wędrówce Grażynie Łobaszewskiej czy Jorgosowi Skoliasowi

Sam Piotr Bukartyk to postać niezwykle znana i ceniona na polskiej scenie muzycznej. Choć swój sceniczny debiut zaliczył już w 1980 roku, to pierwszą płytę wydał dopiero w... 1997. Po tym stworzył jeszcze 11 albumów oraz został współautorem książki opowiadającej o... nim samym - "Bukartyk: fatalny przykład dla młodzieży". Przez wiele lat prowadził audycje w radiowej "Trójce", obecnie robi to w Radiu Nowy Świat. Szersza publiczność może kojarzyć go także tako muzyka, który zamyka granie na Pol'And'Rock Festivalu.