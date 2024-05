Wydarzenie rozpoczął wójt, Cyprian Wieczorek

Dzień dobry, serdecznie witamy państwa w Gminie Damasławek, przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie po raz trzeci razem z Waszym Radiem FM organizujemy największą majówkę w regionie! Cieszę się, że tak licznie państwo przybyli, widzę nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także gości z całego regionu. Życzę państwu udanej imprezy, niech ta majówka będzie okazją do wspólnej integracji, zabawy, rozmów i uśmiechów. Wszystkiego dobrego! Przy okazji chciałem serdecznie podziękować za udział w wyborach i mandat zaufania jakim mnie państwo obdarzyliście! Zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby gmina Damasławek rozwijała się jak najlepiej, aby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze i abyśmy mogli jak najczęściej spotykać się na takich wydarzeniach, jak to, które obecnie świętujemy. Dziękuję bardzo!

Istne szaleństwo!

Potem na scenę wkroczył - Dawid Narożny! Tłumnie zebrana publiczność powitała gwiazdę wieczoru entuzjastycznymi okrzykami! Piosenkarz słynie z tego, że podczas swoich występów ma bardzo dobry kontakt z fanami. Nie inaczej było w Damasławku, gdzie w czasie koncertu rozdawał swoje płyty. W pewnym momencie Narożny zaprosił na scenę najmłodszych fanów, by razem z nim zaśpiewali jeden z największych hitów "Ona działa na mnie jak"! Podczas całego występu gwiazdy panowała świetna atmosfera, publiczność doskonale się bawiła przy znanych hitach wykonawcy!

Konkursy, zabawy i impreza do nocy!

Tegoroczna majówka w Damasławku, to nie tylko koncert. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych - do ich dyspozycji były darmowe dmuchańce oraz stoisko, gdzie odbywało się malowanie twarzy. Przygotowana została także strefa gastronomiczna, gdzie panie z KGW Turzanki serwowały kiełbasę z grilla, czy chleb ze smalcem. Po występie gwiazdy wieczoru scenę przejęli doskonale znani w regionie DJ-e: Danely, Grzemski oraz Cubase! To właśnie oni zadbali, aby zabawa trwała dalej. Podczas ich setów organizowano konkursy, w których można było wygrać rowery. Impreza w Damasławku zakończyła się o pierwszej w nocy!