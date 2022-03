Pewny awans Nielby Wągrowiec w Pucharze Polski WZPN. Drużyna trenera Jarosława Kotasa rozbita!

Rywale Nielby - choć spadli z III ligi razem z nią, w tym sezonie radzą sobie zdecydowanie gorzej niż wągrowczanie. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, a żeby uratować futbol w Koninie, zdecydowali się na zatrudnienie słynnego trenera - Jarosława Kotasa. Jak do tej pory jednak wzmocnienie sztabu szkoleniowego nie przyniosło oczekiwanych skutków.

W składzie gospodarzy nie zabrakło niespodzianek. W bramce zadebiutował Mikołaj Słomczewski, a na prawej obronie pojawił się Filip Jeneralczyk. Swój drugi mecz rozegrał powracający po kontuzji Mateusz Rozmarynowski.

Nielbiści od początku dominowali na boisku. Stwarzali sobie coraz to nowe okazje do strzelenia gola, ale marnowali je niemalże wszyscy - Leśniewski, Korek, Rozmarynowski i Dobrzykowski. Pierwszy cios wągrowczanom udało się zadać w 43. minucie meczu. Bramkarza gości pokonał Mateusz Sporek. Druga połowa tylko spotęgowała przewagę gospodarzy. Worek z bramkami rozwiązał się na dobre, a do protokołu meczowego wpisywali się piłkarze, którzy do niedawna leczyli urazy. W 68. i 79. minucie trafienia zaliczał Mateusz Rozmarynowski, a między nimi - w 73. minucie piłkę do bramki skierował Jakub Kubiński.