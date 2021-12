Pijany uderzył w drzewo pod Wągrowcem. Nie było to jego jedyne przewinienie

Wypadek pod Wągrowcem

Policja w Wągrowcu poinformowała o wypadku, do którego doszło w poniedziałek 13 grudnia na trasie Wągrowiec-Budzyń, w okolicy Kamienicy.

Kierowca był pijany i nie miał uprawnień

- Kierowca nie mógł być czujny, bo tą czujność skutecznie zaburzał alkohol – około 1 promila w organizmie - informują policjanci.

Nie było to jednak jedyne przewinienie tego kierowcy. Jak informuje policja nie posiadał on uprawnień do kierowania samochodem.