Piłka nożna. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, Nielba bez zwycięstwa na własne życzenie.

Już przed meczem Nielbiści wiedzieli, że mecz z jedną z najsłabszych drużyn w lidze - Koroną Piaski, może znacznie przybliżyć ich do awansu do III ligi. Rozgrywająca swój mecz trzy godziny wcześniej Unia Swarzędz - lider tabeli zaledwie zremisowała z Huraganem Pobiedziska. Swarzędzanie potykają się bardzo rzadko, żółto-czarni mogli więc zbliżyć się do Unii na jeden punkt. Tak się jednak nie stało...

Gospodarze od początku dominowali, nie byli jednak w stanie przenieść tej dominacji na wynik bramkowy. Niewykorzystanych sytuacji było co nie miara. Najgroźniejszymi były te, w których po indywidualnym rajdzie Mikołaj Dobrzykowski uderzył w poprzeczkę, a chwilę później po koronkowej, drużynowej akcji, która całkowicie zgubiła defensywę Korony nad bramką uderzył Rafał Leśniewski. Bramka dla Nielby była jednak kwestią czasu. Wągrowczanie objęli prowadzenie w 41. minucie spotkania. Piłka znów poszła jak po sznurku - świetną robotę wykonał duet Korek-Sporek, ten drugi podał piłkę na prawą stronę, gdzie Łukasz Iskrzyński mógł spokojnie asystować Rafałowi Leśniewskiemu. Najlepszy strzelec zespołu kolejny raz wyprowadził MKS na prowadzenie, które utrzymano do końca pierwszej części meczu.