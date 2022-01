Piłka ręczna. Dominacja! Nielba pewnie wygrywa we własnej hali na rozpoczęcie rundy rewanżowej

Wągrowczanie udanie rozpoczęli rundę rewanżową w Lidze Centralnej. Choć podopieczni Bartosza Świerada pierwszy mecz w Legnicy przegrali, we własnej hali od samego początku zaznaczyli swoją dominację. W bramce dobrze wpisywał się Artur Gawlik, a i do ofensywy nie można było mieć większych zarzutów. W dziewiątej minucie gospodarze prowadzili już 6:1! Takiego początku meczu w wykonaniu swoich ulubieńców wągrowieccy kibice nie widzieli już od bardzo dawna. Goście grali niezwykle chaotycznie, szybko, momentami też brutalnie. Medycy musieli pomagać Drzazgowskiemu, Gregorowi, Skrzypczakowi czy Markowi Boneczce, który tego dni po raz pierwszy od momentu powrotu do Nielby wybiegł w pierwszej szóstce.

Po piorunujących dziesięciu minutach żółto-czarna maszyna na chwilę się zacięła - zwłaszcza w defensywie, dając gościom doprowadzić do remisu w 24. minucie spotkania. To było jednak maksimum, na jakie Nielbiści pozwolili rywalom, a na przerwę schodzili już z trzybramkową przewagą. Przewagą, która udało się utrzymać jeszcze przez 10 minut drugiej połowy. Wtedy to po bardzo dobrej serii legniczan doszli oni gospodarzy na zaledwie jedną bramkę (24:23). I znów, to było wszystko, na co pozwoliła im Nielba, która od 45. minuty rozpoczęła prawdziwą kanonadę i odpowiedziała gościom... sześciobramkową serią, wychodząc na prowadzenie 33:27. Siódemka zastosowała manerw z wycofaniem bramkarza, co jednak na niewiele im się zdało. Wągrowczanie pewnie doprowadzili mecz do końca, zwyciężając ostatecznie 38:33.