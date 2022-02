Piłka ręczna. Niewiele brakowało... Nielba wraca z Gorzowa bez punktów

Wągrowczanie nie byli faworytem tego spotkania. Stal jest bowiem jedną z najsilniejszych drużyn Ligi Centralnej, a w ostatnich dziewięciu ligowych spotkaniach przegrali zaledwie raz. Po drodze w Pucharze Polski wyeliminowali nawet występujące w PGNiG Superlidze Wybrzeże Gdańsk.

Początek meczu należał jednak do żółto-czarnych. Przez pierwsze dziesięć minut wągrowczanie skutecznie powstrzymywali ataki gospodarzy, samemu będąc przy tym zespołem skutecznym. Później jednak gorzowianie wzięli się do roboty. W 22 minucie doprowadzili remisu (10:10), aby do końca pierwszej części spotkania kompletnie zdominować gości, rzucając pięć bramek z rzędu. Na przerwę gorzowianie schodzili prowadząc 16:12.

Podopieczni Bartosza Świerada nie zamierzali jednak tanio sprzedawać skóry. Od początku drugiej połowy agresywnie ruszyli do odrabiania strat. Warto to odnotować, bowiem w rundzie jesiennej pierwsze minuty drugiej części spotkania zazwyczaj były dla Nielby fatalne. Wreszcie udało się to odwrócić i na dobre zażegnać ten problem. Fenomenalne zawody kolejny raz rozgrywał Paweł Gregor, którego defensorzy Stali nie byli w stanie powstrzymać w żaden sposób. Wągrowczanie rozkręcili się do tego stopnia, że... w 45 minucie po bramce Karola Przychodzenia wyszli na prowadzenie! (21:22). Kolejne 10 minut to zażarta walka "łeb w łeb", gol za gol, aż do... 56 minuty spotkania. Wtedy to gospodarze rzucili trzy gole z rzędu i na minutę przed końcem mieli już spokojną, trzybramkową przewagę, którą utrzymali do końcowej syreny. Nielba przegrała 31:28.