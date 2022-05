Poważny wypadek na trasie Wągrowiec- Rogoźno! Droga jest zablokowana

W niedzielę 1 maja doszło do poważnego wypadku na trasie z Wągrowca do Rogoźna. Jak udało się nam ustalić, w zdarzeniu brały udział 4 samochody. Jak wyjaśnia rzecznik policji w Wągrowcu Dominik Zieliński, do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku wyprzedzania jednego z nich.

Łącznie w zdarzeniu było12 osób poszkodowanych. Jedna kobieta została zabrana do szpitala.

Trasa jest zablokowana! Na miejscu działa straż i policja.