Pożar w Mieścisku. To początek plagi, z którą każdej jesieni i zimy walczą strażacy? Arkadiusz Dembiński

Straż pożarna z Wągrowca i Mieścska została wezwana do pożaru sadzy w kominie. Tego rodzaju zgłoszenia to plaga w okresie jesienno-zimowym kiedy to trwa okres grzewczy. Strażacy regularnie apelują także do właścicieli budynków o spełnianie ich obowiązku. Jak zmniejszyć ryzyko pożarów sadzy w kominie?