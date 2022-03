Remont ulicy Zespołowej w Wągrowcu. Ruszyły przygotowania

Przed rokiem na naszych łamach informowaliśmy o obawach mieszkańców ulicy Zespołowej w Wągrowcu.

- W ocenie mieszkańców realizacja inwestycji pn. „Rozbudowę ulicy Krętej i Łąkowej" budzi obawy, że pozostałe ulice na tym osiedlu zostaną na wiele lat pozostawione bez remontu, a co za tym idzie ich stan będzie ulegał tylko i wyłącznie dalszej degradacji - pisali we wniosku do burmistrza Wągrowca mieszkańcy.