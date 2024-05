Rozpoczęły się matury - jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Uczniowie zdenerwowani, ale pełni dobrego nastawienia

We wtorek, 7 maja, rozpoczęły się matury - czas, który dla wielu uczniów wiąże się z mieszanką emocji - od podekscytowania po stres. To dzień, który determinuje kolejne kroki w życiu.

We wtorek, 7 maja absolwenci liceów oraz techników zasiedli w ławkach, by napisać jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, czy maturę. Przypomnijmy, że w piątek, 26 kwietnia, 464 uczniów zakończyło edukację w swoich placówkach, by solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. 40 uczniów do matury nie przystąpiło.

- Maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do czterech egzaminów pisemnych z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. - poinformowało Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Matura przeprowadzana jest w dwóch formułach

Jest to związane z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów sprzed kilku lat. Egzamin dojrzałości zatem będzie zdawany w formule z 2015 roku (tzw. stara matura) oraz formule 2023.

- Pierwsza z nich - Formuła 2015 - przeznaczona jest dla uczniów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Z kolei drugą - Formułę 2023 - zdawać będą uczniowie 4-letnich liceów i 5-letnich techników. To do niej przystąpi więc większość maturzystów. - poinformował serwis forsal.pl Wyniki matur znane będą już 9 lipca.

Uczniowie czują się dobrze przygotowani

Dziś, 7 maja, absolwenci piszą egzamin z języka polskiego, a jutro z matematyki. Odwiedziliśmy przed zamknięciem drzwi 2 placówki w Wągrowcu: I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 2. Na korytarzach można było spotkać podekscytowanych maturzystów, gdzie mieszały się różne emocje - od ogromnego stresu, po oczekiwanie z uśmiechem na egzamin dojrzałości.

- Ja się nie boję. Uczyłam się dość systematycznie, więc nie powinno być problemów - powiedziała jedna z maturzystek, której zdaniem właśnie solidne przykładanie się do nauki przez cały okres edukacji, jest najlepszym sposobem na brak stresu w czasie matur. Maturzysta Piotr był nieco zdenerwowany: - Boję się. i to nie to, że się nie uczyłem. Ale to tak czasem jest, że umiesz, a jednak wydaje się, że można było więcej czasu poświęcić na powtórki. To taki strach, że na pewno dostanie się zadanie, którego nie doczytałeś - taka złośliwość losu.

Wielu maturzystów podeszło do tematu zupełnie na luzie, ze stwierdzeniem : co ma być to będzie.

Nie ma "złotego środka" na podejście do egzaminu dojrzałości - to raczej kwestia indywidualna. Warto pamiętać, że zdawanie matury, to nie koniec świata. Jej niezdanie również o tym nie stanowi. Nie warto się bać - natomiast warto zaufać swoim umiejętnościom i podejść do egzaminu z pozytywnym nastawieniem. Maturzystom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

