Segregacja odpadów. Ty też tak segregujesz śmieci? Zapłacisz 4 razy więcej! Urzędnicy ze Skoków zapowiadają możliwe kary Arkadiusz Dembiński

Urzędnicy ze Skoków opublikowali między innymi zdjęcia pokazujące przykłady złego wyrzucania odpadów bio. Jak zapowiadają, osoby które źle segregują śmieci muszą liczyć się ze znacznym wzrostem opłaty Mariusz Kapala, gmina Skoki

Urzędnicy w Skokach informują o bardzo dużym problemie z segregacją odpadów. Jeśli to się nie zmieni niewykluczone, że mieszkańcy odczują to we własnych portfelach. - (...) niewłaściwa segregacja będzie skutkować nałożeniem wyższej opłaty, w przypadku gospodarstwa domowego z 30 zł do 120 zł miesięcznie od osoby - podkreślają przedstawiciele urzędu.