Strażacy ze Skoków pożegnali kierowcę swojego wozu bojowego. Ostatni raz wyjechał do zgłoszenia

- W czwartek druh Zbiniu przybył na syrenę i nie wiedząc o niczym wyjechał do zaimprowizowanego zdarzenia, gdzie po drodze został zawrócony do bazy. W tym czasie w remizie Orkiestra Dęta OSP w Skokach rozstawiła się w garażu, a także pojawił się tort i upominki. W drodze do remizy druhowie rozpalili racę, a cała społeczność skockich ochotników, z rodziną na czele przywitała Zbigniewa, przy akompaniamencie orkiestrowych utworów, gdzie nie mogło zabraknąć tradycyjnego STO LAT - informują przedstawiciele straży pożarnej w Skokach.