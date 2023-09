Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu zainaugurowali nowy Rok Akademicki 2023/2024!

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego

Osoby w wieku 50+, to najbardziej zróżnicowana grupa pod względem możliwości, potrzeb i oczekiwań, które z kolei uzależnione są od doświadczeń życiowych. Może komuś trudno to zrozumieć, ale uczestnictwo w zajęciach Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to, dla niejednego seniora, niekiedy ponowne przywrócenie sensu życia. Rozpoczynamy 13 rok działalności i tych "13-latków" mamy 64 osoby. Tylko, że dla nas tydzień ma za mało dni i nie możemy w nim 36 grup pomieścić. Jest nas dzisiaj 367 słuchaczy, w tym 59 nowych kandydatów na członków

Uniwersytet tego typu, to interesująca alternatywa dla seniorów

Jest to inicjatywa, która ma na celu promowanie nauki, kultury i aktywności społecznej wśród osób starszych, zachęcając je do pozostawania aktywnymi i rozwijania swoich umiejętności przez całe życie. WUTW, to nie tylko miejsce nauki, ale także społeczność, która umożliwia nawiązywanie nowych znajomości, budowanie relacji i uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Uniwersytet Trzeciego Wieku stanowi cenne środowisko dla osób starszych, które pragną pozostać aktywne intelektualnie i społecznie po przejściu na emeryturę. To miejsce, które wspiera naukę przez całe życie i promuje ideę, że zdobywanie wiedzy i rozwijanie się intelektualnie nie ma wieku