Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach za nami - frekwencja dopisała!

W niedzielę, 24 września, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach. Turniej już tradycyjnie miał miejsce w galerii Miejskiego Domu Kultury. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 40 zawodników z powiatu

Zasady

Szachy, kawa i wystaw zdjęć

Jak podczas rozgrywek panowała cisza "jak makiem zasiał", tak w każdej przerwie podnosił się gwar rozmów. W galerii panowała świetna atmosfera, zawodnicy przy kawie i ciasteczku komentowali zakończone już mecze. Ci którzy potrzebowali chwili zrelaksowania się po zaciętym pojedynku, mogli ten czas spożytkować na podziwianie zdjęć Marka Chlasty. Wystawa dzieł tego genialnego fotografa jest cały czas do obejrzenia w galerii kina

Pula nagród

Wszystkich zawodników biorących udział w mistrzostwach było 44. Nagrody rozdano w czterech kategoriach: głównej, kobiet, junior od 13 do 18 lat i junior młodszy do 12 lat.

Były to głównie nagrody pieniężne i puchary, a także drobniejsze upominki dla pozostałych uczestników.