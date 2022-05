Susza w powiecie wągrowieckim! To najbardziej sucha wiosna od wielu lat! Sucho jest na polach, w ogrodach i lasach. Kiedy spadnie deszcz?

Susza w lasach w powiecie wągrowieckim

Aktualnie w naszym powiecie występuje duże zagrożenie pożarowe, co oznacza, że w skali od 0 do 3 mamy do czynienia z najwyższym - trzecim stopniem. Leśnicy Nadleśnictwa Durowo są zmobilizowani do częstego patrolowana lasów, dzięki czemu mogą szybko wykryć zagrożenia.

Jak informuje Barbara Thomas- Trybus z Nadleśnictwa Durowo, w ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do zaprószenia ognia w lasach. Jednak dzięki rozbudowanemu systemowi prewencji, udało się je szybko zlokalizować, a w efekcie - stłumić.