Szczepieniobus w Wągrowcu. Wysoka frekwencja podczas akcji!

W czwartkowy poranek szczepieniobus stanął przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i działał przez cztery godziny - od 9:00 do 13:00.

Szczepieniobus to specjalny autobus, który jest przystosowany do szczepień, Jako mobilny punkt od kilkunastu dni dociera do wielkopolskich miejscowości. Na trasie tego niezwykłego pojazdu były już między innymi Gniezno, Białośliwie, Rokietnica czy Nowe Skalmierzyce. Chętni na przyjęcie szczepionki otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Akcja ta ruszyła z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego.

Mam nadzieję, że za sprawą lokalnych liderów, uda się zaszczepić jak najwięcej osób. Jest to fundamentalny krok, aby zadbać o zdrowie swoje i bliskich. Zaszczepmy się, aby nie było trzeba toczyć walki o zdrowie i życie mieszkańców

- mówił inaugurując wojewoda Zieliński.

Szczepieniobus w Wągrowcu. Ilu mieszkańców skorzystało?

Wizyta specjalnego autobusu przyciągnęła wągrowczan. Z możliwości zaszczepienia się skorzystały aż 63 osoby. Jeden zespół szczepienny, który obsługiwał punkt miał pełne ręce roboty. Niemalże przez cały czas przed autobusem stała kolejna chętnych do zaszczepienia się. Wągrowiec może poszczycić się naprawdę dobrą frekwencją.