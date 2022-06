Sztangiści z Zamku Gołańcz idą jak burza! Teraz powalczą o 1. ligę

W niedzielę 26 czerwca w Gołańczy odbyło się ostatnie spotkanie rundy zasadniczej Polskiej Ligi Podnoszenia Ciężarów. Gospodarze podjęli drużynę KSS Husaria Lubraniec. Po zaciętym pojedynku wygrali stosunkiem punktów 1679,41 do 1563,71.

- Wygrywając to spotkanie awansowaliśmy z pierwszego miejsca z kompletem punktów do finału, który będzie meczem o awans do 1 ligi. Mecz z LKS Gryfem Więcbork odbędzie 3-4 września w Gołańczy - nie kryje radości trener Szymon Rotnicki.