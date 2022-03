Ulica w Poznaniu otrzymała imię bohatera z powiatu wągrowieckiego. Gdzie znajdziemy ulicę Franciszka Jacha?

Kim był Franciszek Jach?

Franciszek Jach był lotnikiem, który brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1917 Jach ukończył kurs pilotażu na lotnisku Ławica w Poznaniu, w marcu 1918 zdobył szlify oficerskie i został skierowany jako pilot do Szkoły Strzelców Samolotowych w Belgii. Przeszedł tam dalsze przeszkolenie.

Jego losy, w tym bohaterski czyn, którego dokonał, zostały opisane w książce „Ikar rodem z Wapna” autorstwa Zbigniewa Grabowskiego, której fragmenty przedstawiamy poniżej:

Był 27 grudnia 1918 roku, kiedy to na ulicach Poznania trwały pierwsze walki rozpoczynające Powstanie Wielkopolskie. Leutnant Paul Pohl, niemiecki pilot stacjonujący na lotnisku wojskowym w podpoznańskiej Ławicy, otrzymuje rozkaz odstawienia do Berlina samolotu myśliwskiego Albatros D III. Towarzyszy mu kolega z jednostki Franciszek Jach. Wspólnie się szkolili i walczyli nad Francją. - Polećmy najpierw do Wapna, do moich rodziców. Zabierze Pan wałówkę ze świniobicia - zaproponował Franciszek. Jako że Niemiec znał dobrze smak kiełbasy z Wapna, przystał na propozycję kolegi, nie czując podstępu. Kiedy Franciszek wraz z towarzyszącym mu Niemcem wylądowali w pobliżu gospodarstwa Jachów w Wapnie, zbiegli się ludzie, którzy pomogli wtoczyć wielki samolot do pobliskiej stodoły. Niemca otoczyła grupa Polaków zaangażowanych w powstanie. Rozbroili go i oświadczyli, że przejmują maszynę. Niemiec otrzymał obiecaną wędlinę i został odstawiony na stację kolejową, skąd wyruszył do Berlina.