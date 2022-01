Wągrowczanie morsowali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Wągrowieckie morsy pojawiły się na plaży tuż przed 12:00. Wszyscy obecni najpierw dokonali wrzuty do puszki WOŚP, po czym zaczęli przygotowywać się do morsowania. W samo południe rozpoczęła się rozgrzewka, po której to kilkunastu miłośników chłodnych kąpieli zanurzyło się w wodach jeziora Durowskiego.

Do wody weszli nie tylko stali bywalcy wodnych akwenów w porze zimowek. Pojawiły się również dwie debiutantki, które po raz pierwszy w życiu spróbowały tego typu aktywności. Premierowa kąpiel pod okiem bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek wypadła bardzo dobrze, a obie Panie od razu pokochały morsowanie.

Po chłodnej kąpieli, która w przypadku najwytrwalszych trwała prawie 20 minut, na wszystkich chętnych czekała kawa, herbata, a także gorące posiłki ufundowane przez sponsorów.

Imprezę tę zorganizował wągrowiecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który przed koncertem Finałowym (ten już 30 stycznia) zaplanował dla mieszkańców kilka atrakcji. Poza dzisiejszymi - biegiem i morsowaniem, już w niedzielę, 23 stycznia na mieszkańców czeka specjalna kolejka Wągrowieckiej Halówki, podczas której spotkać będzie można wolontariuszy i wolontariuszki z puszkami. 29 stycznia zaś w hali przy SP nr 1 w Wągrowcu odbędzie się turniej siatkówki w czteroosobowych zespołach.