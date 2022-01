Wągrowiec: Karta seniora 60+. Zobacz gdzie zrobimy tańsze zakupy na terenie miasta? Co zrobić aby otrzymać kartę?

Inflacja, wzrost cen dotyka nas podczas każdych zakupów. Więcej trzeba zapłacić za wiele produktów pierwszej potrzeby. Sposobem na tańsze zakupy jest wyszukiwanie promocji lub też korzystanie ze zniżek. Te gwarantuje między innymi Program Senior+ w Wągrowcu. Jego uczestnicy, którzy posiadają specjalne karty, mogą płacić mniej w punktach handlowych, które przystąpiły do programu.

Osoby zainteresowane wydaniem karty powinny zgłosić się do urzędu miejskiego w Wągrowcu na ulicy Kościuszki 11a.

- Tworząc „Program Senior 60+” chcielibyśmy, by pomagał on w codziennych zakupach i dojazdach, a jednocześnie wspierał i ułatwiał dostęp do rekreacji, kultury i sportu. Karta jest wydawana bezpłatnie, do rąk wnioskodawcy, niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku - informują urzędnicy.