Wągrowiec pomaga uchodźcom z Ukrainy. Trwa sortowanie i wydawanie artykułów higienicznych i żywności

Jak już informowaliśmy, w niedzielę i poniedziałek do Wągrowca przybyli pierwsi uchodźcy z Ukrainy. W piątek urząd miejski w Wągrowcu ogłosił zbiórkę artykułów potrzebnych naszym wschodnim sąsiadom, którzy w kraju zostawili cały dobytek życia. Mieszkańcy Wągrowca i okolic przynieśli tyle rzeczy, że nie mieściły się one w Miejskim Domu Kultury, który wyznaczono jako miejsce zbiórki. Strażacy pomogli przewieźć dary do budynku Bistrostacji, w której jest zdecydowanie więcej miejsca.

Od rana w poniedziałek chętni do pomocy mieszkańcy Wągrowca sortują i wydają artykuły. Następnie są one przewożone w miejsca, w których zatrzymali się Ukraińcy.