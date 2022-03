Wągrowiec. Zderzenie rowerzystki z samochodem osobowym

Zderzenie rowerzystki z autem w Wągrowcu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 7 marca 2022 roku na ulicy Kolejowej w Wągrowcu. Jak poinformował nas rzecznik policji w Wągrowcu Dominik Zieliński, kierowca samochodu wyjeżdżał z posesji i zatrzymał się, by włączyć się do ruchu. W tym czasie w jego samochód wjechała jadąca po chodniku rowerzystka.

Do kobiety została wezwana karetka, jednak, jak słyszymy od funkcjonariusza, nie odniosła poważnych obrażeń.

Jak informuje dalej przedstawiciel policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że winę za zdarzenie ponosi rowerzystka, która poruszała się po chodniku. Rozpoczęto postępowanie mające na celu wyjaśnienie tej sprawy.