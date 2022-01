Znaleziono ciało pod Wągrowcem. Policja zatrzymała dwie osoby. Co wydarzyło się w domu w gminie Wągrowiec?

Policja i prokuratura wyjaśniają co wydarzyło się w domu pod Wągrowcem

Policja i prokuratura wyjaśniają, co wydarzyło się w jednym z domów w wiosce pod Wągrowcem. Służby zostały wezwane tu we wtorek 11 stycznia, przez lekarza, który przybył wcześniej do 57-letniego mężczyzny.

Będąca w budynku kobieta poinformowała przybyłych o znalezieniu na kanapie swojego męża, który nie dawał oznak życia.