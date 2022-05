Do kina, na basen... Co robić w weekend w Wągrowcu?

Zastanawiacie się, co robić w sobotę i w niedzielę w Wągrowcu? Sprawdziliśmy, co jest grane w kinie MDK. Możecie także wybrać się m.in. do aquaparku.

W weekendy basen w Wągrowcu jest czynny od godz. 7 do 22.

Cennik:

Bilet na jedną godzinę: 16zł normalny, 13zł ulgowy

Bilet 2-godzinny: 28zł normalny, 22zł ulgowy

Bilet całodniowy: 50zł normalny, 40zł ulgowy

Zobacz pełen cennik