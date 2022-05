Dzień Położnika. W szpitalu w Wągrowcu nadal kobiety nie rodzą. Poszukiwani są lekarze na oddziały dziecięcy i noworodkowy

5 maja na całym świecie obchodzony jest Dzień Położnika. Zawód ten polega między innymi na przygotowaniu kobiety do porodu, odebraniu porodu oraz na opiece nad matką i dzieckiem w pierwszych tygodniach po porodzie. Zanim powstał zawód położnej (w tym fachu zdecydowaną większość stanowią kobiety), pomocą ciężarnym w wydaniu na świat potomka zajmowały się akuszerki.

Co z porodami w szpitalu Wągrowcu?

Z okazji Dnia Położnika przypominamy, co z porodami w szpitalu w Wągrowcu. Te, w 2021 roku, zostały wstrzymane,

a powodem tej decyzji była pandemia koronawirusa i konieczność utworzenia oddziału covidowego w miejscu ginekologii. Kobiety z powiatu wągrowieckiego rodziły w okolicznych szpitalach, m.in. Obornikach czy w Gnieźnie. To zbiegło się z trwającym remontem szpitala w Wągrowcu, przez co działanie oddziału nie zostało całkowicie wznowione po likwidacji łóżek covidowych. Jak informował nas w sierpniu 2021 roku dyrektor szpitala dr Przemysław Bury, zabiegi ginekologiczne były przeprowadzane, natomiast porody dalej były wstrzymane.