Gwałciciel ze Skoków chce niższego wyroku. Jego sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy

Niebawem minie rok od wstrząsającej sytuacji, do której doszło w Skokach. Dokładnie 19 lutego 2021 roku zgwałcona została jedna kobieta, a drugą próbowano zgwałcić.

Oskarżony o gwałt w Skokach

Pomiędzy godziną 19 a 20 napastnik zmusił siłą do obcowania płciowego kobietę, uprawiającą jogging, w okolicy miejscowego cmentarza.

Kobieta, gdy dotarła do domu, poinformowała męża o tym, co się stało. Wspólnie zawiadomili policję. Ruszyła trwająca kilkadziesiąt godzin obława. Jak informował Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu, ogłoszono alarm dla całej komendy powiatowej. Do Skoków skierowano kilkanaście patroli. Jednocześnie policjanci apelowali o zachowanie ostrożności.