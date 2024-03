Już niedługo Amag Fight Night 3: Circus Of Fear! O kulisach gali rozmawiamy ze współorganizatorem Dawidem Jeneralczykiem

Mieszane sztuki walki cieszą się coraz większą popularnością, co widać także w Wągrowcu. Jest kilka klubów, które oferują treningi w tej formule. W Wągrowcu organizowane są, z powodzeniem, gale MMA - tym razem już po raz trzeci kibice będą mogli podziwiać wojowników na Amag Fight Night 3! Jest to nasza rodzima federacja, która ma ambitne plany i sukcesywnie je realizuje. O samej gali, ale i nie tylko, rozmawialiśmy z Dawidem Jeneralczykiem.

Choroby kręgosłupa u dzieci i młodzieży, to plaga! Jak i kiedy działać?

Już niedługo AFN 3 - czy znana jest pełna karta walk zawodników i czy zobaczymy lokalnych wojowników ? Już 6 kwietnia zobaczymy 13 emocjonujących walk w formule MMA, K1, Boks, BJJ, co daje nam 26 zawodników. Karta walk jest z reguły gotowa na 3 miesiące przed galą, jednak życie jest nieprzewidywalne, więc zawsze mogą wystąpić niespodziewane sytuacje (kontuzje, zdarzenia losowe, sprawy rodzinne). Póki co działamy według planu. Zobaczymy na gali występ naszych lokalnych zawodników: Agnieszka Ucińska, Adrian Fryska, Filip Napierała, Jakub Nowicki, Jakub Warzewski, Dawid Czechański i moja skromna osobę

Czy i tym razem gala będzie połączona z pomocą charytatywną? Każda gala AMAG Fight Night była i będzie organizowana w połączeniu z akcją oraz zbiórką charytatywną. Chcemy wykorzystać potencjał wydarzenia i fakt, że jest to duża impreza masowa, w której biorą udział osoby z wielkim sercem do walki. W trakcie wydarzenia odbędzie się licytacja charytatywna, a zebrane środki zostaną przeznaczone na dalszą opiekę medyczną, rehabilitację i specjalistyczny sprzęt dla Oliwki. Dziewczynka urodziła się w 30. tygodniu ciąży z niewydolnością oddechową, z rozszczepem wargi, podniebienia miękkiego oraz wyrostka zębodołowego. Gdy miała półtora roku, stwierdzono u niej mózgowe porażenie dziecięce

W jakiej cenie są bilety i gdzie je można nabyć? Bilety dostępne są już w cenie od 80 zł. Zapraszamy do zakupu w dwojaki sposób: poprzez platformę online Bilety24 lub stacjonarnie w Auto Komis AMAG przy ulicy Kcyńskiej 87 w Wągrowcu

Czy występ na wągrowieckiej gali może być trampoliną do bardziej uznanych federacji? Ależ tak! Przykładem tego jest chociażby udział zawodników. nowo powstałej, federacji Hybrid MMA, która powstała w ubiegłym roku i już znalazła się na 10. miejscu w Top 15 polskich organizacji za rok 2023. Przykładem tych zawodników jest Bartłomiej Karolczyk, który walczył na poprzedniej gali AMAG z lokalnym zawodnikiem, Filipem Napierałą, oraz Łukasz Nowicki, który podejmował rękawice walcząc z Michałem Żmudziem również na kwietniowej gali. Toczone są również pojedynki między zawodnikami biorącymi udział w poprzednich galach AMAG, takimi jak Bartłomiej Wojciechowski i Michał Haiwka. Zawodnicy, którzy walczyli również na poprzednich galach, biorą udział w zawodach oraz zdobywają medale Mistrzostw Polski, co pozwala na jeszcze ciekawsze starcia na gali AMAG Fight Night. Nie boję się stwierdzenia, że młody talent, zauważony na gali AMAG, może w ten sposób rozpocząć sportową karierę

Często widać przedstawicieli klubu na różnych akcjach charytatywnych, czy możesz powiedzieć coś więcej o tej części Waszej działalności? Staramy się brać udział w organizowanych akcjach charytatywnych w naszej okolicy. Sami również angażujemy się w organizowanie lub współorganizowanie festynów i turniejów o takim charakterze. Klub Colosseum tworzą ludzie z sercem do walki, nie tylko tej na ringu czy macie, ale także walki o zdrowie, szczególnie najmłodszych

Klub Sportów Walki Colloseum jest jednym z współorganizatorów, jakie prowadzicie treningi, dla kogo skierowana jest wasza działalność? Kto może przyjść na trening? Prowadzimy treningi z zakresu mieszanych sportów walki MMA, K1, boks, BJJ i aktualnie prowadzimy nabór do nowopowstałej grupy Muay Thai. Trenować może każdy i w każdym wieku - liczą się chęci.

Jakie są Wasze największe sukcesy?

Jako klub często startujemy w zawodach rangi krajowej czy też międzynarodowej z dobrymi wynikami. Zawodnicy naszego klubu mają w swoim CV starty zawodowe na profesjonalnych dużych galach, takich jak KSW, Babilon, FEN, R8, Slugfest, VFC. Ostatnie trofea pochodzą z Mistrzostw Polski w BJJ NO GI, które odbyły się w ostatni weekend lutego w Poznaniu. Jest to jedna z największych imprez tego typu, w tej części Europy. W zawodach startowało 1950 uczestników. Nasz klub wystawił 8 zawodników, którzy w sumie zdobyli 6 medali, w tym 3 złote! Największym zwycięzcą został Bartłomiej Dróbka, który wywalczył dwa złote krążki w dwóch kategoriach. Mateusz Ćwik w swojej kategorii wagowej zdobył Mistrza Polski w pasach białych! Paweł Szafran wywalczył brąz w kategorii pasów niebieskich, natomiast Tomasz Sałkiewicz przywiózł brązowy i srebrny medal w pasach brązowych. Cieszy nas fakt ciągłego rozwoju naszych zawodników. Jesteśmy świadomi, że wyniki w zawodach, to ukoronowanie systematycznej pracy nie tylko nad ciałem, ale i duchem