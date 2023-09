Na 23 września przypada pierwszy dzień jesieni, to dobry czas, aby pożegnać się z latem

Astronomiczna i kalendarzowa jesień

Jesień 2023 oficjalnie się rozpoczęła. W tym roku astronomiczny i kalendarzowy początek jesieni przypadły tego samego dnia. Początek tej astronomicznej pory roku związany jest ze zjawiskiem równonocy jesiennej czyli dzień trwa tyle samo co noc, a potem będzie go systematycznie ubywać - przez całą astronomiczną jesień, którą zakończy przesilenie zimowe... ale na szczęście do zimy jeszcze daleko. Daleko prawda? Tak, że czekamy teraz na złotą polską jesień, a zanim ta nastąpi, to powspominajmy lato

LATO!

Lato, to okres rozkwitu i dojrzewania życia pod każdą postacią. W czasie, gdy widno jest przez prawie 19 godzin na dobę, rośliny rosną dosłownie w oczach. Lato, to czas żniw, które dają nam chleb na cały rok, lato to czas wakacji i beztroski, które dają nam energię na cały rok, lato to także piękne zachody słońca, które zapamiętuje się na długo.

Te i wiele innych wspomnień, które spróbowaliśmy uchwycić w kadrze aparatu, chcemy Wam zaprezentować, zapraszamy zatem do naszej galerii!