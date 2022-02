Nielba Wągrowiec wróciła do treningów. Nie jest dobrze - porażki w sparingach, brak wzmocnień, odejścia...

Rundę jesienną w ARTBUD IV lidze wielkopolskiej Nielbiści zakończyli na trzecim miejscu z zaledwie trzema punktami straty do liderującej Unii Swarzędz. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki drzemie w zespole może być to mimo wszystko rezultat rozczarowujący. Złą wiadomością dla kibiców może być to, że w klubowych korytarzach da się usłyszeć, iż w zarządzie klubu nie ma wielkiego parcia na awans do III ligi. A to nie koniec złych wiadomości dla kibiców żółto-czarnych.