Piłka ręczna. Fatalna passa Nielby trwa! Szósta porażka w siedmiu ostatnich meczach!

Po ponad miesięcznej przerwie i wyjazdowych wojażach, które trudno nazwać udanymi Nielbiści wrócili do gry we własnej hali. W Gorzowie, Wieluniu i Zamościu żółto-czarni byli nokautowani niczym Artur Szpilka w walce z Dereckiem Chisorą. Mecz ze Śląskiem Wrocław - rywalem, z którym wągrowczan łączy długa historia miał być okazją do - zostając przy żargonie bokserskim - "powstania z desek" i udowodnienia, że Nielbę naprawdę stać na wiele. Niestety - tak się nie stało.

Spotkanie zaczęło się od wzruszającej sceny. Na parkiet w towarzystwie sędziów weszli młodzi Nielbiści, trzymający flagi Polski i Ukrainy. Piłkę zawodnikom podał zaś mały Maks - kilkuletni chłopczyk, który wraz z mamą uciekł z Ukrainy i właśnie w Wągrowcu znalazł swój nowy dom. Po tym jednak miejsc na wzruszenia i sentymenty już nie było. Rozpoczęła się prawdziwa, sportowa rywalizacja na parkiecie. Niestety, była to rywalizacja jednostronna. Na początku gospodarze dotrzymywali kroku gościom z Wrocławia. Dość nieoczekiwanie pierwsze bramki dla żółto-czarnych rzucili Marcinkowski i Skrzypczak, czyli dwójka, która nie jest znana z zabójczej skuteczności. Obraz gry diametralnie zmienił się w szesnastej minucie. Od stanu 7:7 pięć kolejnych bramek z rzędu rzucili goście, odskakując tym samym bezradnym Nielbistom. Wrocławianie utrzymali tę przewagę do końca i na przerwę schodzili prowadząc 9:14.