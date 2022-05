Piłka ręczna. Nielba pewna utrzymania w Lidze Centralnej. Dwa zwycięstwa z rzędu!

Po kilku miesiącach fatalnej postawy żółto-czarnych kibice z Wągrowcu wreszcie mieli powody do radości. Podopieczni Bartosza Świerada wygrali bowiem dwa ostatnie ligowe mecze i zapewnili sobie utrzymanie w Lidze Centralnej. Co ciekawe - oba zwycięskie mecze odbyły się bez udziału najlepszego strzelca zespołu, Pawła Gregora, który zmaga się z urazem.

Bij outsidera

Przed meczem z MKSem Grudziądz Nielba miała za sobą niechlubną serię 7 porażek w 8 meczach. W dodatku jedyne zwycięstwo to wygrana po rzutach karnych, okupiona dodatkowo zamknięciem hali i karą finansową za kibicowskie wybryki. Pyrrusowe zwycięstwo.

Zespół z Grudziądza zaś to absolutny outsider ligi, który zajmował (i nadal zajmuje) w niej ostatnie miejsce. Czy istniał więc lepszy moment na przełamanie? Nie. I Nielbiści doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Pierwsza połowa nie do końca wychodziła jednak tak, jak gospodarze sobie to wymyślili. Zamiast oczekiwanej przewagi otrzymaliśmy wyrównane starcie, a po pierwszych 30 minutach Nielba prowadziła 16:14.